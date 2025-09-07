Italia-Slovenia diretta Europei di basket: segui l'ottavo di finale oggi contro Doncic LIVE

RIGA (LETTONIA) - Dopo un girone di qualificazione da quattro vittorie su cinque gare, dopo il ko al debutto con la Grecia di Giannis Antetokounmpo, l'Italbasket di Pozzecco si sposta da Limassol a Riga per affrontare gli ottavi di finale e tentare di proseguire il suo percorso agli Europei 2025. Prossima rivale, nel primo turno ad eliminazione diretta, la Slovenia di Luka Doncic, fenomeno dei Lakers, che ha trascinato i suoi nella fase a gruppi. Segui il racconto in diretta del match e tutti gli aggiornamenti sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.