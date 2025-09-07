Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it

Italia-Slovenia diretta Europei di basket: segui l'ottavo di finale oggi contro Doncic LIVE

Gli azzurri di Pozzecco scendono in campo a Riga contro la nazionale della star dei Lakers: serve un'impresa per approdare ai quarti
Italia-Slovenia diretta Europei di basket: segui l'ottavo di finale oggi contro Doncic LIVE © EPA
RIGA (LETTONIA) - Dopo un girone di qualificazione da quattro vittorie su cinque gare, dopo il ko al debutto con la Grecia di Giannis Antetokounmpo, l'Italbasket di Pozzecco si sposta da Limassol a Riga per affrontare gli ottavi di finale e tentare di proseguire il suo percorso agli Europei 2025. Prossima rivale, nel primo turno ad eliminazione diretta, la Slovenia di Luka Doncic, fenomeno dei Lakers, che ha trascinato i suoi nella fase a gruppi. Segui il racconto in diretta del match e tutti gli aggiornamenti sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

Italia reduce da quattro vittorie consecutive

L'Italia è approdata agli ottavi di finale dell'EuroBasket come seconda classificata del Girone C, alle spalle della Grecia, che proprio all'esordio aveva sconfitto gli azzurri. Un ko costato caro, nonostante i quattro successi consecutivi con Georgia, Bosnia, Spagna e Cipro. Il piazzamento infatti vale gli ottavi di finale con la Slovenia dello spauracchio Doncic. 

È il giorno di Italia-Slovenia: come seguirla in tv e streaming

Alla Xiaomi Arena di Riga, in Lettonia, si gioca l'ottavo di finale di Eurobasket 2025 tra Italia e Slovenia. Il collettivo di Pozzecco, contro la star Doncic, ecco come seguire il match in tv e streaming: LEGGI QUI.

