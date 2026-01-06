Trapani, la partita di Champions è una farsa di appena 7 minuti: squadra in campo senza giocatori!

Trapani, la partita di Champions è una farsa: cos'è successo

Sette minuti sul parquet prima di consegnare la vittoria a tavolino agli avversari. È una scena surreale quella che si è vista sul campo neutro di Samokov (in Bulgaria), con la Trapani Sharks che ha abbandonato il terreno di gioco in Champions League nel play-in contro l'Hapoel Holon, match che di fatto si è interrotto prima ancora di iniziare. Passati i primi minuti Rossato e Cappelletti hanno abbandonato il campo per 'infortunio', seguiti poi da Pugliatti. Sul parquet sono rimasti Patti e Martinelli, ragazzi della juniores, che hano giocato due contro cinque: Patti ha poi commesso il quinto fallo e da regolamento se una squadra rimane con un solo giocatore viene dichiarata sconfitta. La partita si è conclusa 36-5. Il Trapani si è presentata in campo con soli cinque giocatori (Cappelletti, Rossato, Pugliatti, Patti e Martinelli) e con il solo coach Alex Latini e il ds Valeriano D’Orta in panchina.