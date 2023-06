Nba, Gallinari lascia Boston: passa a Washington

Gallinari, il futuro è ancora incerto

L'azzurro, da sempre tifoso dei Celtics, era arrivato a Boston l'estate scorsa firmando un biennale. Ma è stato costretto a saltare tutta la stagione a causa della rottura del crociato anteriore rimediata in Nazionale. Ma il suo futuro è ancora in bilico, visto che i Wizards sono in piena fase di ristrutturazione.

Nba, Draft 2023: Wembanyama a San Antonio

Nella notte italiana, al Barclays Center di Brooklyn, va in scena il Draft 2023: la prima scelta assoluta andrà ai San Antonio Spurs che ingaggeranno Victor Wembanyama: il 19enne lungo francese del Metropolitans 92 Vic parla già da giocatore bianconero, sottolineando come San Antonio sia "sinonimo di vittoria, non vedo l'ora". Il francese sarà la terza prima scelta assoluta nella storia della franchigia texana dopo David Robinson e Tim Duncan e sulle le orme dei connazionali Tony Parker e Boris Diaw. Gli altri giocatori più contesi del draft saranno Brandon Miller e Scoot Anderson, nel mirino degli Charlotte Hornets e dei Portland Trail Blazers che hanno rispettivamente la seconda e la terza chiamata.