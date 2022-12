L’incertezza di Gallinari: “Il recupero procede, ma…”

ROMA - Scalpita per tornare sul parquet, ma al momento ancora non conosce i tempi di recupero. La stella del basket italiano Danilo Gallinari sta lavorando alacremente dopo l’intervento ai legamenti successivo alla rottura del legamento crociato anteriore, ma intende procedere con cautela senza forzare eccessivamente la mano.

Le parole di Gallinari

"Il recupero sta procedendo bene e sono contento - afferma il cestista azzurro - ma è difficile dire se tornerò in campo in questa stagione, anche se lo spero. Boston ha una chimica speciale, Tatum e Brown hanno una caratteristica rara in Nba”. L'azzurro è fermo da fine agosto, quando subì l'infortunio con la maglia dell’Italia, entro la fine dell’anno dovrebbe tornare a correre, ma al momento non ci sono previsioni per quanto riguarda il suo ritorno in campo.