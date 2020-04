La Uefa: "Tutti giocheranno comunque le coppe europee”

“Anche se certi campionati hanno deciso di non scendere più in campo, credo che le squadre di questi suddetti campionati impegnate in competizioni europee (Champions o Europa League) giocheranno lo stesso”. È la convinzione di Armand Duka, membro del comitato esecutivo Uefa, che ne he parlato a Radio Kiss Kiss Napoli. “In Albania siamo a stretto contatto con il Governo ed i Comitati Scientifici, l’intenzione è di ripartire a fine maggio. Impensabile una linea unica europea: i contagi variano da Stato a Stato”.

Le linee guida della Uefa

Al-Khelaifi: “Psg pronto per la Champions”

A rinforzare il tema Champions è stato, nella giornata di martedì, anche il patron del Psg Al-Khelaifi: “In accordo con la Uefa, vogliamo partecipare alla fase finale della Champions League nei luoghi e nelle date che verranno fissati. Se non sarà possibile giocare in Francia, siamo pronti a giocare le nostre partite all'estero garantendo le massime condizioni di sicurezza sanitaria per i nostri giocatori e tutto il nostro staff”.