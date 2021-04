Superlega, lo sfogo di Klopp: "Contento che sia finita"

"La Super League non mi piace , ma la nuova Champions... ci sono 10 partite invece di sei, non ho idea di dove le metteranno". Così Jurgen Klopp , l'allenatore del Liverpool , una delle squadre fondatrici della Super League , torna a parlare della nuova competizione europea che, in questa settimana, ha causato grandi polemiche nel mondo sportivo, da giocatori a tifosi . Il tono concitato del mister dei Reds è senza dubbio contrario al nuovo progetto che era stato messo in piedi, seguito poi da un dietrofront di quasi tutti i club .

Le dure parole di Klopp che seguono quelle di Guardiola

"Quello che ho sentito è che non è ancora finita. Non voglio dire che la Super League potrebbe ancora esserci, ma ovviamente ci sono molte discussioni anche su altre cose". Continua sulla nuova Champions, affermando anche di essere d'accordo con quanto dichiarato dal collega Pep Guardiola, il mister del Manchester City: "Sono d'accordo con Guardiola. La Super League è fuori dal tavolo, molto bene, ma la nuova Champions League non è 'Oh è fantastico'. Nessuno ce lo ha chiesto, ma si aggiungono sempre più partite. Con questa struttura non si possono avere 20 squadre in campionato, due coppe e 10 partite internazionali prima di Natale, queste cose non sono possibili", ha concluso - in tono contrariato - le sue dure dichiarazioni.