Branchini avverte la Fifa: "Scontro legale se approva nuove regole agenti"

ROMA - "Se la Fifa ufficializzerà le nuove regole per gli agenti già presentate a più riprese ci sarà un confronto a livello legale in molti paesi e vedremo alla fine chi ha ragione". Lo ha dichiarato Giovanni Branchini, intervenuto a "La politica nel pallone" su Rai Gr Parlamento. "La Fifa vorrebbe colpire i mega agenti, ma non ha capito che danneggerebbe soltanto gli altri", ha aggiunto il procuratore ricordando poi Raiola, scomparso sabato scorso. "Mino mancherà a tutti. É sempre stato avanti, un uomo coraggioso che aveva capito come sfruttare le debolezze del sistema. Cosa faranno i suoi giocatori ora? Ha validissimi collaboratori, la sua organizzazione andrà avanti. Vent'anni fa i calciatori avrebbero cambiato scuderia, ora è diverso".