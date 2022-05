Juve, tornare a vincere è l'unica cosa che conta

Perdere è una disgrazia, tornare a vincere è l’unica cosa che conta. Alla Juve hanno appena aggiornato il discusso, storico motto bonipertiano. La stagione zero tituli, la prima dopo oltre un decennio di successi diffusi e invidiati, e i limiti di spesa imposti dalla proprietà, il cui sforzo più importante è stato prodotto a gennaio per l’acquisto di Vlahovic e Zakaria, hanno spinto il management a correggere i piani dell’estate scorsa per puntare su una squadra di poca spesa iniziale ma molta resa finale.

Diventa così di stretta attualità una serie di acquisti - tentativi, al momento - di giocatori esperti che non tiene conto delle età, né dei chilometraggi accumulati. Cherubini e Nedved, su indicazione di Allegri, si sono messi a lavorare su tre parametri zero di alto livello: Paul Pogba (29 anni), Angel Di Maria (34) e, ultimo in ordine di tempo, Ivan Perisic (33) che non ha ancora trovato l’accordo con l’Inter e sembra intenzionato a cambiare aria. Il quarto nome della lista è quello di Sergej Milinkovic-Savic (27), il cui costo del cartellino risulterebbe elevato, pur se inferiore a quello prospettato nei mesi scorsi a Roma per via di un accordo (da confermare) tra gli agenti del centrocampista serbo e Claudio Lotito.