Tacconi, nuova operazione: "Presto inizierà la riabilitazione"

Nuovo intervento chirurgico per Stefano Tacconi . L'ex portiere della Juventus e della Nazionale, è stato operato all'ospedale di Alessandria . Un intervento programmato dai medici. "Non si è trattato di un'operazione dovuta a una complicanza del suo stato di salute ma una conclusione già prevista del suo percorso di cura", precisa Andrea Barbanera , direttore della Struttura di Neurochirurgia .

"Ora riposo, poi la riabilitazione"

L'intervento è consistito, spiega ancora il medico, "nello svincolare il paziente dal drenaggio esterno ventricolare cerebrale posizionato in precedenza per l'emorragia, permettendogli così di avviarsi al percorso di riabilitazione". Tacconi è ricoverato in ospedale dal 23 aprile scorso, per un'emorragia cerebrale da rottura di aneurisma. "Ora dovrà affrontare alcuni giorni di decorso post-operatorio e poi, se non ci saranno complicazioni, potrà iniziare la riabilitazione", ha concluso Barbanera.