Caso Pogba, rivelazioni scottanti agli inquirenti! La rapina e il ruolo del fratello

ROMA - Continua a far discutere il 'caso Pogba'. Il quotidiano francese 'Le Journal du Dimanche' ha infatti svelato il contenuto dell'udienza di Rafaela Pimenta, avvocatessa del centrocampista della Juventus e braccio destro di Mino Raiola fino alla morte dell'agente sportivo, svoltasi quest'estate dopo aver sporto denuncia per atti di "minaccia condizionale". Di fronte agli inquirenti, il 16 agosto scorso, l'agente del campione del mondo 2018 ha raccontato in particolare l'episodio verificatosi il 19 marzo scorso quando il giocatore della Juve è stato rapinato da alcuni individui a meno armata dopo essersi allenato con la Francia: "E' passato circa un mese da quando Paul mi ha raccontato la storia", ammette Rafaela Pimenta. "Mi ha detto che circa quattro mesi fa è stato rapinato a Parigi. Si è sentito come in tribunale perché gli hanno rimproverato molte cose", continua l'avvocatessa. "Gli hanno detto che avevano le prove che praticasse la magia nera. Paul non lo ha nascosto, ha fatto doni a un saggio, per pregare e inviare viveri in Africa", svela l'agente del centrocampista bianconero. L'avvocatessa racconta anche l'aiuto che ha dato alla famiglia Pogba dopo che Roushdane, Mathias e altre due persone hanno visitato la madre del giocatore bianconero il 31 luglio, nella periferia di Parigi. "Il giorno dopo ho trovato un hotel per ospitare la madre di Paul in modo che fosse al sicuro", spiega, aggiungendo di aver prenotato una stanza anche per il figlio Mathias che aveva ammesso di "non sentirsi al sicuro".