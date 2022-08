Pogba shock, Rafaela Pimenta e Mbappé: "Il mondo deve sapere", cosa sta succedendo

Con un poker di video pubblicati in quattro lingue (italiano, inglese, francese e spagnolo) sui social Mathias Pogba, fratello di Paul e Florentin, ha scatenato una bufera. "Il mondo deve sapere", "annuncio di future rivelazioni su mio fratello Paul Pogba", ha scritto. In realtà le rivelazioni che ha promesso riguarderebbero anche l'avvocato del centrocampista della Juve, Rafaela Pimenta, e Mbappé. Ovviamente il video ha provocato l'immediata reazione dei rappresentanti legali dell'ex United: "Le dichiarazioni di Mathias Pogba sui social media purtroppo non sono una sorpresa. Si aggiungono alle minacce e ai tentativi di estorsione da parte di una banda organizzata contro Paul Pogba. Le autorità competenti in Italia e in Francia sono state sollecitate un mese fa e non ci saranno ulteriori commenti in relazione all'indagine in corso", si legge in una nota, in attesa di vedere se queste informazioni scottanti verranno veramente rivelate.