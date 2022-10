Haaland e l'elogio a Balotelli: "In una cosa Mario è il numero uno"

MANCHESTER (INGHILTERRA) - "A chi farei tirare il rigore della vita? A Mario Balotelli, il migliore dal dischetto". A parlare non è uno qualunque ma Erling Haaland, attaccante protagonista di uno strepitoso avvio di stagione con la maglia del Manchester City e autore di 20 gol (e 3 assist) in 13 partite giocate. Un'altra 'connessione' con l'Italia per il 22enne norvegese (cresciuto con il mito di Zlatan Ibrahimovic), che oltre a mangiare lasagna prima dei match studia i rigori di Super Mario, in passato idolo dei tifosi del City con cui ha giocato dal 2010 al 2013.