Benzema Pallone d'Oro, la reazione di Mbappé diventa virale sul web

Sta spopolando sul web l'immagine di Kylian Mbappé dopo l'annuncio della vittoria del Pallone d'Oro di Karim Benzema. L'attaccante del Psg non ha nascosto l'amarezza per il successo del rivale e la sua espressione non è passata inosservata. Mbappè ha chiuso la classifica al sesto posto dietro il centravanti del Real Madrid, Sadio Mané, Kevin De Bruyne, Robert Lewandoswski e Mohamed Salah.