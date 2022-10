Il figlio di Tacconi: "Periodo non facile, ma papà si sta riprendendo"

ALESSANDRIA - Andrea Tacconi, il figlio dell'ex portiere della Juventus Stefano - in cura dal 23 aprile per la rottura di un aneurisma - torna a parlare delle condizioni del padre, ricoverato in una struttura riabilitativa. "Ci siamo assentati perché è stato un periodo non facile dopo l'operazione - scrive - ci sono stati passi indietro nella sua condizione, ma ad oggi si sta riprendendo lentamente. Spero di darvi belle notizie più avanti".