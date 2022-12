Pelé, la foto struggente del figlio: "Papà, la mia forza è la tua"

All’Ospedale Albert Einstein di San Paolo tutto tace. La struttura, secondo il giornale brasiliano Lance!, ha fatto sapere che al momento non sono previsti nuovi bollettini medici sulla salute di Pelé. L’ex fuoriclasse è costretto in ospedale dopo il peggioramento del tumore che ha imposto cure speciali per combattere disfunzioni reali e cardiache. Ieri la figlia Kely ha postato una foto commovente del padre. Oggi anche il figlio Edinho ha raggiunto i parenti nella struttura che ospita Pelé e in Brasile si teme che questo possa significare un ulteriore peggioramento delle sue condizioni.