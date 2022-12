Come sta Pelé? Il messaggio social della figlia dall'ospedale

Nuovo messaggio social da parte di Kely Nascimento , figlia di Pelé in merito alle condizioni di salute del padre, che tengono in sospeso tutto il Brasile e l'intero mondo del calcio.

Pelé, il Natale trascorso in ospedale coi suoi cari

O Rei è ricoverato dallo scorso 29 novembre all'ospedale "Albert Einstein" di San Paolo in cui sta ricevendo le cure chemioterapiche al cancro al colon di cui soffre dallo scorso anno (l'ultimo bollettino medico ha parlato di "progressione della malattia e insufficienza renale e cardiaca") a cui si sono aggiunte ulteriori sofferenze fisiche per via delle respirazioni respiratorie, strascico del Covid.