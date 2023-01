Vialli, a Genova un video proiettato sul palazzo della Regione

Vialli, tutti in piazza De Ferrari per omaggiarne la memoria

Prima dei trionfi con la Juventus e il Chelsea, in blucerchiato Vialli ha vinto lo scudetto nella stagione 1990/1991, la Coppa Uefa in quella precedente e la Supercoppa Italiana in quella successiva oltre a tre Coppe Italia (1984/1985, 1987/1988 e 1988/1999), ma nulla è stato così prezioso come il valore umano. La sua empatia nei confronti del popolo doriano e non solo. E così è stato proiettato un video sul palazzo della Regione in piazza De Ferrari. Immagini toccanti per ripercorrere i momenti più emozionanti della sua vita e della sua carriera, sia con la maglia della Sampdoria sia con quella della nazionale. Spontaneo il raduno di tanti i genovesi che hanno guardato il video con le lacrime agli occhi.