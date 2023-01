Brasile senza ct, Scolari spinge per Mourinho: "È un vincente"

Il Brasile è senza ct e va a caccia del sostituto di Tite. Si scruta l'orizzonte, serve un profilo di spessore per riportare i verdeoro sul tetto del mondo, come nel 2002, anno dell'ultimo Mondiale vinto. Si è fatto il nome di Ancelotti, ma anche quello di Luis Enrique, bocciato però dall'ex commissario tecnico del Brasile, Scolari: "Cosa ha vinto? È molto bravo, ma ha sempre perso", si legge su 'Sport'. In realtà l'ex ct della Spagna ha un palmarès inviadibile: con il Barcellona ha vinto 9 titoli e nel 2015 ha regalato ai tifosi il secondo triplete della storia blaugrana. È stato anche l'ultimo a vincere la Champions con il Barça. Ma per Scolari evidentemente non basta, lui preferisce o un profilo sudamericano o José Mourinho: "Ha vinto tutto", spiega, ricordando quanto sia vincente lo Special One nella sua carriera.