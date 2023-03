Totti cuore d'oro: aiuta la protezione civile turca per la ricostruzione dopo il terremoto

Francesco Totti cuore d'oro. Lo storico capitano della Roma non è nuovo a iniziative di beneficenza e solidarietà e ha deciso di dare una mano, per quanto possibile concreta, alla popolazione turca e siriana duramente colpita dal terremoto. Per essere sicuro che i fondi fossero investiti seriamente ha deciso di partecipare alla raccolta fondi promossa dalla protezione civile turca e lo ha fatto in collaborazione con la clinica Cosmedica e il dottor Levent Acar, professionista nel trapianto di capelli molto rinomato in patria. Totti si è appoggiato a persone di sua fiducia proprio per essere certo che tutto fosse fatto nella massima trasparenza e ha anche pubblicato un post su Instagram in merito.