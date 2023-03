Ronaldo da record con il Portogallo, Elmas in gol con la Macedonia

Macedonia del Nord-Malta 2-1: statistiche e tabellino

Doppietta e record per Cristiano Ronaldo invece, protagonista del 4-0 con cui il Portogallo si è sbarazzato del Liechtenstein volando subito in vetta al Gruppo J. Dopo il vantaggio siglato dall'altro ex juventino Cancelo in avvio (8') e il raddoppio di Bruno Fernandes a inizio ripresa (47') è salito in cattedra CR7, che con un gol su rigore (51') e uno su azione (63') festeggia al meglio la presenza numero 197 con la selezione lusitana (superato il kuwaitiano Bader Al Mutawa che era a 196, diventa il giocatore con più presenze di sempre al mondo per una nazionale maschile). Esordio positivo dunque per il nuovo ct Roberto Martinez, che ha schierato il romanista Rui Patricio titolare tra i pali e inserito il milanista Leao nella ripresa). A quota tre punti in questo girone si porta poi anche la Bosnia-Erzegovina, che tra le mura amiche ha battuto 3-0 l'Islanda: con l'interista Dzeko rimasto in panchina, ci ha pensato il milanista Krunic a segnare una doppietta (14' e 40') prima del tris calato da Dedic (63'). Solo un pari casalingo invece per la Slovacchia del ct italiano Calzona: out l'infortunato interista Skriniar, non basta la regia del napoletano Lobotka (titolare anche Gyomber della Salernitana in difesa) per avere la meglio sul Lussemburgo, che 'strappa' lo 0-0.

