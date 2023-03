Diretta Italia-Inghilterra: ora LIVE la partita di oggi

L'Italia è pronta per la sua prima uscita ufficiale nel nuovo anno, contro la rivale Inghilterra. Gli azzurri di Roberto Mancini affronteranno gli inglesi di Gareth Southgate allo Stadio Maradona di Napoli nel primo dei due impegni valevoli per le qualificazioni a Euro2024. Una sfida, come sempre, carica di emozioni e che porta alla memoria ricordi felici per la Nazionale, con la conquista dell'Europeo 2020 a Wembley. Dopo la mancata qualificazione ai Mondiali, gli azzurri vogliono riscattarsi e fare bene nelle prime uscite della nuova stagione. Segui la cronaca in diretta della partita.