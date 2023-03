L'Inghilterra piega anche l'Ucraina, super Hojlund non basta alla Danimarca

ROMA - Pronostico rispettato a Wembley, dove l'Inghilterra supera l'Ucraina bissando il successo ottenuto sull'Italia a Napoli e restando così a punteggio pieno in vetta al Gruppo C di qualificazioni a Euro 2024 . Nel 'tempio' londinese del calcio la formazione di Southgate si getta subito all'attacco ma riesce a sbloccare la gara solo prima del riposo: a rompere l'equilibrio è capitan Kane , che al 37' insacca di sinistro su assist di Saka che tre minuti dopo raddoppia spedendo la palla all'incrocio (anche lui di sinistro) dal limite. Un uno-due micidiale per gli ospiti (titolare l'ex atalantino Malinovsky , ora al Marsiglia), che nella ripresa non riescono a tornare a galla mentre gli inglesi gestiscono senza troppi affanni il doppio vantaggio e al triplice fischio dell'arbitro possono far festa con i propri tifosi .

Harakiri Danimarca, San Marino ko

Nel gruppo H non basta un super Hojlund alla Danimarca, battuta in rimonta in Kazakistan. Dopo la tripletta nel successo contro la Finlandia l'attaccante dell'Atalanta segna altri due gol (al 21' e al 36') all'Astana Arena, ma nella ripresa i padroni di casa riaprono i giochi con i guizzi di Zaynutdinov (rigore al 73') e Tagybergen (86'). Il match sembra indirizzato sul pareggio ma ad un minuto dal 90' è Aymbetov, poi espulso, a regalare ai suoi tre punti pesantissimi. In campo tra i danesi anche gli altri due 'italiani' Kjaer (Milan) e Maehle (Atalanta). Nello stesso girone dura un tempo la 'resistenza' di San Marino, che poi cede nella ripresa sul campo della Slovenia (2-0 con gol di Sesko e autorete di Di Mario) e incassa così il secondo ko in due partite.

Islanda senza freni in Liechtenstein

In attesa del Portogallo e della Bosnia (impegnate entrambe in trasferta rispettivamente in Lussemburgo e in Slovacchia) nel Gruppo I arriva la prima gioia per l'Islanda: battuta a domicilio dai bosniaci al debutto, la nazionale di Vidarsson ha trovato il riscatto e la prima vittoria travolgendo a domicilio il Liechtenstein (fermo a quota zero): 0-7 il risultato finale con le reti di Olafsson e Haraldsson nel primo tempo e la tripletta di Gunnarsson nella ripresa, chiusa poi dagli acuti di Gudjohnsen ed Ellertsson nel finale.

