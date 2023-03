Diretta Malta-Italia: ora LIVE la partita di oggi

Dopo la sconfitta nella prima giornata contro l'Inghilterra, l' Italia è a caccia di riscatto nella sfida contro Malta valida per le qualificazioni ad Euro2024. Gli azzurri di Roberto Mancini ripartono dalla ripresa della partita al Maradona, dove la squadra aveva dimostrato un buon approccio: "Dobbiamo essere quelli che siamo stati con l’Inghilterra nel secondo tempo, però più precisi in zona gol e meno disattenti", le parole del commissario tecnico alla vigilia. Segui in diretta la cronaca della partita.

18:30

Il retroscena su Retegui

Roberto Mancini elogia Mateo Retegui dopo il primo gol in Nazionale al debutto: "Ha confermato le impressioni, lo seguivamo da un po’, ha bisogno di tempo perché non è semplice essere catapultati dall’Argentina all’Italia in quattro giorni". Poi svela un retroscena particolare. (LEGGI TUTTO)

18:20

Malta-Italia, il bilancio

Malta è la squadra contro cui l’Italia ha giocato più partite trovando sempre la vittoria: gli Azzurri hanno infatti vinto tutte le otto sfide. Di queste ben quattro nelle qualificazioni agli Europei, due volte in vista di EURO 1988 e due per EURO 2016. In queste occasioni gli Azzurri hanno sempre tenuto la porta inviolata, segnando in totale nove reti.

18:10

Pellegrini fuori dai convocati, il motivo

Fa discutere la mancata convocazione di Lorenzo Pellegrini per la gara di questa sera tra Italia e Malta. Il capitano della Roma è stato escluso da Mancini dopo la buona prestazione nella sfida contro l'inghilterra. Ecco perché. (LEGGI TUTTO)

18:00

Malta-Italia, le probabili formazioni

MALTA (3-4-2-1): Bonello; Z. Muscat, Borg, Attard; J. Mbong, Guillaumier, Kristensen, Camenzulli; Apap,; Teuma, P. Mbong; Nwoko. CT: Marcolini. A disposizione: Grech, Formosa, Tabone, Dimech, Paiber, Corbalan, Brown, Yankam, N. Muscat, Jones, Satariano. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Romagnoli, Emerson; Tonali, Cristante, Verratti; Politano, Retegui, Gnonto. CT: Mancini. A disposizione: Meret, Falcone, Toloi, Scalvini, Darmian, Spinazzola, Jorginho, Pessina, Berardi, Scamacca. Indisponibili: Barella, Bonucci, Chiesa, Dimarco, Provedel. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.