Pellegrini fuori dai convocati di Malta-Italia: ecco il motivo

ROMA - Lorenzo Pellegrini non convocato per la gara di questa sera tra Italia e Malta. Il capitano della Roma è stato escluso da Mancini dopo la buona prestazione nella sfida contro l'inghilterra, nella quale aveva servito l'assist per la rete di Retegui. Tifosi della Roma in ansia per le sue condizioni, ma la sua esclusione è prettamente di gestione del gruppo azzurro.