Retegui spegne le polemiche: canta l'inno di Mameli prima di Malta-Italia

ROMA - "Retegui? È sveglio". Così Roberto Mancini ha definito nei giorni scorsi l'attaccante del Tigre pescato in Argentina, capace di segnare al debutto con l'Italia nel match di qualificazione a Euro 2024 perso dagli azzurri a Napoli contro l'Inghilterra. Una rete che non era bastata all'oriundo per conquistare i tifosi italiani, molti dei quali lo avevano criticato sui social per l'intervista rilasciata in spagnolo (e con tanto di traduttore al suo fianco) ai microfoni della Rai dopo la partita.