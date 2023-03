Paura per Aguero, accusa un malore in diretta Twitch: "Che succede?"

Sergio "El Kun" Aguero, dopo l'addio al calcio dovuto all'aritmia cardiaca che ha subito il 31 ottobre 2021, si è goduto la vittoria dell'Argentina al Mondiale n Qatar lo scorso dicembre, partecipando alla festa con i suoi ex compagni. Adesso è protagonista alla King's League grazie all'invito di Gerard Piqué. Il torneo si è concluso con la Final Four della prima edizione giocata in un Camp Nou strapieno: ben 90mila gli spettatori.