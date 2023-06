Spagna, De La Fuente: "Fare il ct? Non serve pisciare acqua di colonia"

La Spagna si sta preparando per la semifinale di Nations League contro l' Italia di Roberto Mancini , in programma giovedì 15 giugno al De Grolsch Veste di Enschede (Olanda). Il ct delle Furie Rosse, Luis De La Fuent e, si è raccontato in un documentario a " Vamos el Informe+ ", ripercorrendo la sua carriera fino all'attuale incarico di selezionatore della nazionale iberica.

Le parole di De La Fuente sul ruolo da ct

Dal momento della sua nomina a ct della Spagna, De La Fuente ha gestito in maniera normale il corso degli eventi. E lo ha ribadito ancora una volta: "Sembra che per avere quel profilo ed assumere il ruolo di selezionatore devi pisciare acqua di colonia o essere un discendente della gamba di Cid (espressione in uso in Spagna riferita ad una persona che crede di sentirsi superiore per la sua origine o stirpe). Non sono né l'una né l'altra cosa, sono una persona normale". Normale, ma anche responsabile e determinato: "Sono ed ero molto tranquillo. Ovviamente mi sento molto responsabile perché la posizione è molto importante, ma volevo affrontare questa fase della mia carriera con tranquillità. Inesperienza? Dopo 40 anni nel mondo del calcio e 10 anni in Federazione, quanta esperienza ancora devo maturare?".