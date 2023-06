Lotito e il retroscena su Berlusconi: "Mi chiese lui di prendere la Lazio"

Lotito: "Presi la Lazio per merito di Berlusconi"

"Ho preso la Lazio perché me lo chiese lui da Presidente del Consiglio per motivi di ordine pubblico. Ricevetti una telefonata un venerdì in cui mi disse ‘Sto partendo per l’America, tutti mi dicono di questo problema di ordine pubblico’ a quel punto gli chiesi di cosa si trattasse e mi disse ‘Il problema della Lazio’. Era Presidente del Consiglio, proprietario del Milan e in quel momento pensava ai problemi di ordine pubblico della città di Roma. A lui piacevano le sfide. Come anche a me. L’ho ascoltato perché per me rappresenta un punto di riferimento sia umanamente sia a livello imprenditoriale", queste le parole del presidente biancoceleste.