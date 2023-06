Messi rivela i motivi dell'addio al calcio europeo: "Niente da vincere"

Lionel Messi giocherà negli Stati Uniti con la maglia dell' Inter Miami e su questo non ci sono ormai dubbi. L'argentino, dopo l'addio al Psg, sembrava a un passo dal ritorno al Barcellona , poi vicinissimo all 'Arabia Saudita , con cui ha un accordo come testimonial del turismo , salvo poi cambiare idea e decidere di approdare in Mls.

Messi, i motivi dell'addio al calcio europeo

In molti si sono chiesti i motivi che hanno spinto il numero 10 a lasciare il calcio europeo ed è proprio Messi a svelarli in un'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di BeIN Sports, che andrà in onda il prossimo 24 giugno. “Ho vinto tutto nel calcio. Non è rimasto niente da vincere”, queste le parole della Pulce in anteprima. Insomma Messi non avrebbe più stimoli considerando che ha vinto con club e Nazionale tutto quello che un calciatore può vincere in carriera: quattro Champions League, dieci volte la Liga, due volte la Ligue 1, sette volte la Copa Del Rey e tre titoli della Coppa del Mondo per Club FIFA. Numerosi riconoscimenti individuali, tra cui diversi FIFA Best Awards, 7 Palloni D'Oro oltre alla Copa America e al Mondiale con l'Argentina.