L'Argentina di Messi con i tubi dell'ossigeno, tifosi allarmati: il motivo

LA PAZ (BOLIVIA) - Tifosi dell'Argentina in allarme alla vigilia della sfida in Bolivia valida per la seconda giornata delle Qualificazioni sudamericane ai prossimi Mondiali. Dopo il successo di misura (1-0) all'esordio contro l'Ecuador grazie alla solita magia di Messi , la 'Seleccion' campione del mondo sarà di scena (il 12 settembre) a La Paz e a preoccupare il popolo 'albiceleste' sono alcune immagini divenute presto virali sui social .

Argentina, 'incubo' La Paz: il motivo

Sono quelle di alcuni calciatori argentini, come il 'Cuti' Romero o Mac Allister, alle prese con dei tubi di ossigeno usati per aiutarsi a respirare in una città situata a più di 3.500 metri sul livello del mare. Una quota in cui l'aria è molto più rarefatta e un'atleta non abituato a queste condizioni può andare incontro a difficoltà nella respirazione, giramenti di testa e un affaticamento più rapido. Quasi un 'incubo' insomma e il fatto di avere diversi giocatori che non hanno mai giocato prima d'ora a La Paz, come sottolinea la stampa argentina, non lascia dormire sonni tranquilli ai tifosi.