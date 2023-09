Qualificazioni Mondiali, Messi trascina l'Argentina. Colombia ok

Grazie d una splendida punizione di Lionel Messi a dodici minuti dalla fine, l'Argentina batte l'Ecuador 1-0 nella prima giornata delle qualificazioni sudamericane per i Mondiali 2026 . Scaloni schiera dal primo minuto la stella dell'Inter Miami insieme a Lautaro Martinez e Nico Gonzalez. L'Argentina tornerà in campo martedì pr affrontare la Bolivia

Qualificazioni Mondiali 2026: pari tra Paraguay e Perù

Vittoria per la Colombia di Cuadrado (in campo nei primi 45') che batte 1-0 il Venezuela grazie al gol di Borre. Finisce 0-0 la sfida tra Paraguay e Perù (privo di Lapadula) e in dieci per un tempo a cuasa dell'espulsione di Advincula.