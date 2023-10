Come è fatta la busta paga di un calciatore? Ecco il documento mai visto

Come è fatta una busta paga di un calciatore professionista? Da quali voci è composta? Quali sono i principali fattori che gli permettono di guadagnare? In Inghilterra tifosi e addetti lavori hanno trovato le risposte a queste domande, spulciando i documenti che alcuni calciatori della Premier League , avevano lasciato incautamente all'interno delle loro automobili.

Gli stipendi di Sterling e Iwobi: cifre e bonus

E' il caso di Sterling, attualmente in forza al Chelsea, che nel 2019 quando militava nel Manchester City, dimenticò sul cruscotto della sua vettura l'ultima busta paga, che fece immediatamente il giro del web. La busta paga netta del calciatore era di 1.343.158 euro (1.160.634 sterline britanniche) formata da circa 800 mila euro di stipendio base ai quali si aggiunse un premio fedeltà corrisposto dal club. Lo stesso anno anche Alex Iwobi, attuale giocatore del Fulham e prodotto del vivaio dell'Arsenal, lasciò sotto gli occhi dei curiosi la sua busta paga di gennaio, che evidenziava i suoi emolumenti: 298 mila euro di stipendio lordo (circa 70 mila euro percepiti a settimana). Cifra alla quale si aggiungevano i bonus: 33.250 euro extra per le vittorie della squadra ed un ulteriore bonus (da 23 mila euro) per aver portato a casa il derby con il Fulham, il suo attuale club.