Squadra dell'anno EA Sports: da Osimhen a Kim, chi sono i calciatori in lizza per il TOTY

Da Szczesny a Maignan , passando per Rafa Leao e Victor Osimhen , fino ad arrivare ai bomber dei top club come Harry Kane , Erling Haaland e Kylian Mbappé , senza dimenticare CR7 e Leo Messi . Sono solo alcuni dei calciatori nominati per il Team of the Year (TOTY) di E A Sports , che ha aperto le votazioni per la composizione della top 11 che si rileverà al pubblico dei videogiochi su FC24. Presente tanta Serie A .

TOTY EA Sports, presenti 16 calciatori di Serie A

Dopo anni targati FIFA, EA Sports ha sfornato il nuovissimo FC24, non lontano dal suo predecessore per modalità di gioco, ma pronto a regalare finestre innovative e nuove soluzioni agli appassioni di videogames. Come ogni anno, arriva il momento del TOTY, il Team of the Year, attesissimo da coloro che giocano ad Ultimate Team o hanno voglia di provare un undici con valori fuori portata.

In totale, sono 16 i calciatori della nostra Serie A inseriti nella lista dei possibili componenti della top 11 virtuale, 18 considerando i profili di Sergej Milinkovic-Savic, che ha lasciato la Lazio la scorsa estate per trasferirsi in Arabia Saudita, e Kim Min Jae, approdato al Bayern dopo lo Scudetto vinto col Napoli. A sorpresa, per alcuni, ci sono anche Lucas Martinez Quarta della Fiorentina e Domenico Berardi del Sassuolo, che hanno fatto benissimo nel 2023.

Questo l'elenco completo dei giocatori "italiani" in lizza per il TOTY: Maignan (Milan), Szczesny (Juventus), Bremer (Juventus), Bastoni (Inter), Dimarco (Inter), Theo Hernandez (Milan), Di Lorenzo (Napoli), Martinez Quarta (Fiorentina), Barella (Inter), Rabiot (Juventus), Chiesa (Juventus), Lautaro (Inter), Kvaratskhelia (Napoli), Osimhen (Napoli), Leao (Milan), Berardi (Sassuolo).

Attaccanti TOTY 2024: occhi su Lautaro, Leao ed Osimhen

Maignan e Szczesny si giocheranno un posto tra i pali del Team of the Year 2024, pur dovendosi confrontare con una concorrenza piuttosto agguerrita, ma i riflettori sono puntati inevitabilmente sul reparto offensivo. Victor Osimhen e Lautaro Martinez rappresentano due calciatori importanti, molto votati dai ragazzi, per quanto fatto vedere nell'ultimo anno solare.

Occhio anche a Rafa Leao, giocatore che fa impazzire i ragazzi più giovani, per movenze e giocate da capogiro. In un ipotetico tridente su FC24, però, difficilmente non ci sarà spazio per Kylian Mbappé e uno tra CR7 e Messi, anche per motivi legati al marketing. Salgono anche le quotazioni di Harry Kane e Alvaro Morata, per quanto fatto vedere nell'ultimissimo periodo.

La votazione, aperta in questo lunedì 8 gennaio sui social e sul sito ufficiale di EA Sports, chiuderà presto, così da svelare quanto prima la miglior formazione del mondo su FC24.