Mbappé alle Olimpiadi di Parigi? La sorprendente risposta di Deschamps

Didier Deschamps apre alla partecipazione di Kylian Mbappé alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nonostante l'Europeo in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio, il fuoriclasse del Psg non vorrebbe perdersi i Giochi Olimpici che si disputeranno in terra transalpina, con l'U21 guidata da Thierry Henry. Real Madrid sempre alla finestra, con un occhio al mercato.