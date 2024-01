Riva, la lettera da brividi di Materazzi: "Gigi, ti chiedo scusa..."

ROMA - In attesa dei funerali in programma nel pomeriggio di oggi (24 gennaio) a Cagliari, l'Italia continua a piangere la scomparsa di Gigi Riva, il mitico 'Rombo di tuono' scomparso all'età di 79 anni. Un dolore che accomuna la Sardegna al resto del Paese, che ricorda commosso l'ex bomber dello scudetto cagliaritano e miglior marcatore della storia della Nazionale di cui fu anche dirigente. E in questa veste lo hanno conosciuto tanti ex azzurri, compresi i campioni del mondo del 2006 come Marco Materazzi, che a Riva ha voluto 'indizirizzare' un'emozionante lettera pubblicata sui social: "Gigi, io lo so che mi hai perdonato, ma forse è il momento giusto per chiederti scusa dell’unica volta in cui non ti ho dato retta...".