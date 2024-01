Morte Gigi Riva, le reazioni e la giornata del lutto in diretta Live

11:45

Riva, domani alle 16 i funerali

Il monsignor Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei celebrerà i funerali di Gigi Riva che si terranno mercoledì 24 gennaio alle 16 presso la Basilica di Nostra Signora di Bonaria.

11:40

Riva, il ricordo dell’ex compagno Piras

L'ex attaccante del Cagliari Luigi Piras ricorda la Leggenda del calcio italiano: "Gigi Riva è stato ben voluto da tutti per tanti motivi - sottolinea l'ex compagno di squadra - ha vinto lo scudetto con il Cagliari, è stato il miglior marcatore della Nazionale, ha sposato il Cagliari, ha giocato per i colori rossoblù e per la Sardegna intera: avrebbe potuto fare il Presidente della Regione e lo avrebbero votato tutti. E’ una grave perdita. È stata sempre una persona schiva e lontana dalla pubblicità. Con lui in campo, partivamo sempre un vantaggio di un gol".

11:25

La scomparsa di Riva sui giornali del mondo

La notizia della morte di Gigi Riva ha fatto il giro del mondo. I maggiori quotidiani riportano la notizia dando rilievo alla scomparsa dell’ex attaccante italiano. In Germania la Bild titola "Muore la leggenda italiana Riva" pubblicando una foto di un contrasto tra Gigi Riva e Berti Vogts in Italia-Germania 4-3. Sempre in Germania Kicker scrive "L'Italia piange la scomparsa di uno dei migliori attaccanti del mondo: Luigi Riva è morto". In Spagna Marca titola "È morto Gigi Riva, leggendario attaccante del calcio italiano". In Inghilterra il Mirror ricorda Riva come "vincitore degli Europei" del 1968. In Francia L'Équipe dedica uno spazio in prima pagina: ”Riva s'en va”. In Brasile O Globo racconta Riva ricordandolo come "il miglior cannoniere della Nazionale italiana”.

11:10

L'ex compagno Tomasini ricorda Gigi Riva

L’ex compagno di squadra racconta l’ultimo incontro con la leggenda del calcio italiano. ”E’ un momento molto triste - sottolinea Giuseppe Tomasini a Radio Giornale Radio - Gigi è stato davvero un grande, ma non ha mai usato la sua grandezza per dimostrare qualcosa nei nostri confronti. Ero andato a trovarlo venerdì sera, era tranquillo e felice - ricorda l'ex difensore rossoblu, classe 1946 - abbiamo parlato del passato, della nostra squadra, delle gesta del nostro Cagliari. Lui sorrideva, e non è una cosa che faceva spesso. Gigi era un amico, è stato il mio testimone di nozze: abbiamo vissuto insieme tutti i periodi più belli della nostra vita".

10:55

Riva, camera ardente allo stadio

La città di Cagliari ha scelto di tributare l’ultimo saluto a Gigi Riva allo stadio Unipol Domus. La camera ardente verrà aperta nel primo pomeriggio di oggi. A breve è attesa l’ordinanza del Sindaco Truzzu per ufficializzare anche l’orario e la data dei funerali che dovrebbero svolgersi mercoledì pomeriggio nella Basilica di Bonaria a Cagliari. Leggi tutto

10:45

L’Equipe ricorda Gigi Riva

Il quotidiano sportivo francese nell’edizione odierna ricorda il campione italiano e titola: "Riva, e il tuono tacque”. Gigi Riva definito "uno dei più formidabili attaccanti della storia del calcio italiano, Gigi Riva, recordman di gol in nazionale ed eroe del Cagliari e di tutta la Sardegna. Non sentiremo più il rombo del tuono - scrive L’Equipe - uno dei più forti attaccanti della seconda metà del XX secolo. Il quotidiano francese ricorda gli inizi di Riva, sottolineando che "si nutrì dei colpi del destino per riversare tutta la sua grinta nel calcio, prendendosela con i palloni. Quella forza, in particolare il terrificante sinistro, Riva la metterà al servizio di una causa, di un ideale, di un'isola: Cagliari, club simbolo della Sardegna. Quel Cagliari - conclude L'Equipe - senza nessun giocatore sardo, diventerà tuttavia un motivo di orgoglio per un intero popolo. E una squadra di formidabile competitività, capace di dare sei giocatori alla nazionale ai Mondiali di Messico '70".

10:25

Riunione tra Sindaco e Prefetto per la camera ardente

E’ iniziata poco prima delle otto la riunione tra il Sindaco e il Prefetto di Cagliari per decidere il luogo della camera ardente di Gigi Riva che verrà aperta nel pomeriggio. La prima opzione riguarda lo stadio, luogo che potrebbe garantire il mantenimento dell’ordine pubblico senza particolari criticità per l'affluenza. Ancora da decidere la data dei funerali potrebbero essere svolti nella giornata di mercoledì 24 gennaio (alle 16) nella basilica di Bonaria.

10:15

Cristiano De Andrè: “Regalò la sua maglia a mio padre”

Il figlio di Fabrizio De Andrè ricorda l’amicizia del padre con il campionissimo del Cagliari. “E’ stato una leggenda del calcio e una bellissima persona - afferma Cristiano De André sui social ricordando Gigi Riva - mi ricordo ancora quando venne a trovare mio padre a Genova, era un suo grande fan. C’ero anche io presente quel giorno nel salotto di casa, gli regalò la sua maglia n.11 del Cagliari che poi finì a me per un lungo periodo e con la quale me ne andavo orgoglioso a giocare a pallone con i miei compagni di scuola”.

10:00

Il regista Milani: Riva, seminatore di valori"

“Non ha tradito l’immagine che io avevo di lui da bambino - ha raccontato il regista Riccardo Milani a Sky TG24 - in campo e fuori dal campo seminava valori, quelli sportivi e quelli umani, quelli etici. Era un uomo di grande coraggio, di grande umiltà, di grande onestà, di grande coerenza”.

9:45

Riva, il ricordo di Gianni Rivera

"Il primo pensiero è che abbiamo percorso tanta strada insieme, e che è stato un bel periodo - afferma Gianni Rivera sulle colonne del Corriere della Sera - avevamo un ottimo rapporto. Aveva un carattere molto forte ma io non l'ho mai visto litigare con nessuno: per carattere, era abbastanza chiuso in se stesso. Era una persona seria, perbene, capace, una di quelle che tirano fuori l meglio di sè e degli altri”. Addio a Riva: le reazioni sui social

9:40

L’arcivescovo di Cagliari: “Riva, leale e coraggioso”

"La morte di Gigi Riva tocca nel profondo il cuore di Cagliari e di tutta la Sardegna - sottolinea l'arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei, Giuseppe Baturi - nella sua carriera di calciatore e di dirigente scorgiamo le caratteristiche dell'etica sportiva che, più volte, Papa Francesco ha ricordato, soprattutto nel dialogo con gli atleti: la lealtà, il coraggio, la disciplina del corpo e della mente, la fantasia e il sacrificio, l'amicizia, lo spirito di gruppo, l'agonismo non come prevaricazione ma come ascesi spirituale, il riscatto sociale".

9:35

Giulini: Dedicheremo a Riva il nuovo stadio del Cagliari

"Per quasi dieci anni averlo accanto, discreto e prezioso, silenzioso ma decisivo in ogni suo gesto, mi ha dato forza e consapevolezza - sottolinea il presidente del Cagliari Tommaso Giulini - un privilegio enorme potermi avvalere del rispetto e della benevolenza del più grande di tutti. Presenza costante per un popolo intero, totem inarrivabile che non verrà mai meno. A Gigi dedicheremo lo stadio, ma soprattutto lo sforzo costante di ognuno di noi per rendere ancora più gloriosa la maglia del Cagliari, come ha fatto lui da giocatore, da dirigente, da bandiera che non si ammainerà mai. Vola in cielo Gigi e con la tua stella guidaci, sempre".

9:30

Riva, il ricordo di Boninsegna

Due anni, uno accanto all’altro. Roberto Boninsegna, ex attaccante del Cagliari, ricorda le tre stagioni vissute accanto a Gigi Riva. "Quando sono arrivato a Cagliari lui era lì, ho condiviso con lui la camera in ritiro. Sono stati anni bellissimi, perché stava nascendo il Cagliari dello scudetto. Non avevo la macchina - afferma intervenendo su RaiUno - vivevamo in simbiosi: colazione, pranzo, cena, stavamo sempre insieme, mi scorrazzava ovunque. Eravamo grandi amici, in campo tra noi c’era un grande feeling, se qualche difensore andava sgarrava, lo sistemavamo. Al termine della seconda stagione, il presidente ci mise davanti a una scelta: uno dei due avrebbe dovuto lasciare il Cagliari: lui rifiutò immediatamente l’offerta della Juventus, io accettai di andar via, ma soltanto per andare all’Inter, la squadra per cui tifavo da bambino”.

9:15

Figc: Un minuto di silenzio su tutti i campi

Il calcio italiano piange uno dei suoi più grandi campioni. Gigi Riva resta il miglior marcatore della storia della Nazionale con 35 gol. Fu il primo calciatore cagliaritano ad essere convocato in Azzurro, vinse il Campionato Europeo del 1968 segnando un gol decisivo nella finale con la Jugoslavia. La Federcalcio ha deciso che in sua memoria verrà osservato un minuto di raccoglimento prima delle gare di tutti i campionati in programma nel fine settimana.

9:00

Il ricordo del Presidente Mattarella

La figura di Gigi Riva è stata ricordata anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Tanti italiani, e io tra questi, apprendono l’improvvisa notizia della morte di Gigi Riva con autentico dolore - si legge nella nota del Quirinale - i suoi successi sportivi, il suo carattere di grande serietà, la dignità del suo comportamento in ogni circostanza gli hanno procurato l’affetto di milioni di italiani anche tra coloro che non seguivano il calcio. Esprimo ai familiari il mio cordoglio e un sentimento di sincera vicinanza".

Roma, Italia