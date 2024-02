Mourinho e l'esultanza sfrenata di Arteta: il commento accende i social

José Mourinho interviene sulla polemica legata alle esultanze degli allenatori. Il tecnico ex Roma ha condiviso un post su Instagram per esprimere la sua opinione sulla bufera scoppiata in Inghilterra.

Inghilterra, polemica sulle esultanze

Il tutto è stato scatenato dall'esultanza di Mikel Arteta dopo la vittoria del suo Arsenal sul Liverpool. Il tecnico dei Gunners ha imitato la storica esultanza di Klopp, con i 'fist pump' verso il cielo con i quali ha caricato i suoi tifosi. In Inghilterra è esplosa la polemica, per un'esultanza ritenuta eccessiva. "Io adoro le esultanze così, portano emozione e passione alle partite", le parole di Arteta che però non vengono condivise da parte dei tifosi.

Mourinho e le esultanze: il commento

Anche Mourinho ha voluto esprimere la sua opinione sul caso: "Cosa penso delle esultanze degli allenatori dopo la vittoria? Preferisco non parlarne", le parole dello Special One che ha poi condiviso in una foto alcune delle sue esultanze più celebri. L'ex Roma, celebre per i suoi festeggiamenti e provocazioni dopo una partita, è dunque a favore di Arteta in questo caso. Scatenati i commenti dei tifosi sotto il suo post, con numerosi che hanno ricordato anche i suoi festeggiamenti in giallorosso.