Mourinho, parole da brividi per la Roma: "Indimenticabile". E su De Rossi...

Non è passato neanche un mese, ma sembra una vita. Il 16 gennaio la Roma esonerava José Mourinho. O meglio: lo esonerava la famiglia Friedkin perché i romanisti non hanno mai mandato via il tecnico portoghese. Pur amando moltissimo il suo sostituto, Daniele De Rossi, per quello che ha dato e per quello che sta dando, il ricordo dei due anni e mezzo con Mou in panchina è indelebile. Un trofeo, un'altra finale, emozioni pazzesche: per i romanisti e anche per lo stesso Mourinho. José lo conferma con parole meravigliose: "I ricordi della mia carriera sono tanti, belli e brutti. Però se devo sceglierne uno magari dico l'ultimo. Non è il trofeo più importante che ho vinto, ma per la dimensione di gioia che ha portato e non solo perché è stato l'ultimo, è la Conference conquistata con la Roma. Se devo scegliere dico questo. Però ci sono state tante cose belle nella mia carriera, tante partite fantastiche da ricordare ed è impossibile sceglierne una o due. Anche i ricordi brutti sono tanti, due semifinali Champions perse ai rigori, una finale di Europa League persa ai rigori perché l'arbitro aveva deciso che non potevamo vincere. Anche i brutti ricordi sono tanti".