Inzaghi vince il premio Bearzot: "Sono grato, la dedica è doppia"

Premio Bearzot a Inzaghi, Gravina: "Decisione unanime"

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha aggiunto: "È un grande piacere ritrovarci qui ogni anno per presentare un premio speciale, intitolato a un monumento del calcio italiano come Enzo Bearzot, che si pone l’obiettivo di coltivarne la memoria, tramandandone i valori e il grande amore per il nostro sport. Per la FIGC è un onore poterlo fare insieme all’US Acli, anche perché è la dimostrazione palese di come la Federazione e un ente di promozione sportiva serio e sensibile possano collaborare fattivamente per promuovere le diverse dimensioni del gioco del calcio".