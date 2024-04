Juve e Bologna pareggiano: perché la Roma ha un'occasione d'oro. Tutti i calcoli

Gli scongiuri sono d'obbligo, perché in fondo un po' di scaramanzia non fa mai male. Ma è chiaro che vincendo oggi in casa dell'Udinese la Roma avrebbe un'occasione d'oro per fare un balzo in avanti in chiave Champions. Con i tre punti, infatti, dopo i pareggi di Bologna e Juventus, la Roma andrebbe a quota 58 punti: meno cinque dai bianconeri terzi e, soprattutto, meno uno dal Bologna, quarto. Il tutto alla vigilia dello scontro diretto, in programma lunedì prossimo all'Olimpico, quando arriverà la squadra di Motta. Il Bologna ci arriverà più riposato, evidentemente, non avendo impegni infrasettimanali mentre la Roma ci arriverà dopo una battaglia da (almeno) 90' contro il Milan giovedì sera. Anche per questo vincere oggi sarebbe fondamentale.