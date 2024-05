Dybala a rischio per la Coppa America: l'indizio arriva dalla lista dell'Argentina

Lionel Scaloni ha diramato la lista dei convocati dell'Argentina per le due amichevoli contro l'Ecuador e il Guatemala, in programma rispettivamente il 9 e il 14 giugno in vista della Coppa America che si terrà negli Stati Uniti quest'estate. Tra i nomi, però, non si legge quello di Paulo Dybala: il giocatore della Roma aveva fatto parte del gruppo che aveva vinto i Mondiali in Qatar.