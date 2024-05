Zaniolo, che attacco a Tiago Pinto: "Tutto torna"

C'è stato un periodo in cui, sui social, Nicolò Zaniolo era a dir poco esuberante. Da tempo, invece, l'attaccante dell'Aston Villa ha scelto una strategia più discreta e matura e per questo fa rumore la storia Instagram pubblicata oggi in cui l'ex Roma non le manda a dire all'ex gm Tiago Pinto . Il motivo? Ai tempi dell'addio alla Roma (gennaio 2023) Pinto voleva mandarlo a tutti i costi al Bournemouth perché la cessione avrebbe portato parecchi soldi nelle casse del club. Zaniolo ebbe parecchie indecisioni , poi scelse il Galatasaray. Pinto non fu tenero con lui in conferenza e oggi, che il dirigente portoghese si è accasato proprio al Bournemouth , ha detto la sua.

Zaniolo, cosa ha scritto su Tiago Pinto

Nicolò, in convalescenza dopo l'operazione al piede che gli farà saltare la caviglia, ha pubblicato nelle sue storie Instagram uno stralcio di un articolo di forzaroma.info che diceva: "Se decido di andare via e vedo che mi vogliono solo Bournemouth e Galatasaray, bisogna farsi qualche domanda" (in riferimento alle parole di Pinto, ndr). Come a dire, se lo cercano solamente due club e di basso livello, forse anche lui lo è. Lo stesso Bournemouth a cui poi Tiago Pinto ha fatto appello per mandare in prestito Vina nella stessa sessione e per cedere Justin Kluivert l'estate seguente. A poco più di un anno da quella conferenza stampa e a quasi quattro mesi dall'ufficialità dell'addio alla Roma, evidentemente il portoghese deve aver cambiato idea sulle Cherries. Oppure Zaniolo potrebbe non essere il solo a doversi fare delle domande.". A quel punto l'attaccante ha aggiunto: "Tempo al tempo, tutto torna!". Un messaggio breve, ma estremamente incisivo.