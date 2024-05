Globe Soccer Awards: candidati, dove vedere la cerimonia in tv e streaming

Cresce l'attesa per il Globe Soccer Awards , la cerimonia che premierà i migliori calciatori del continente . In lizza ci sono calciatori di spicco come Mbappé, Salah, Kane, Bellingham e Vinicius Jr.

Globe Soccer Awards, l'orario

Il Globe Soccer Awards si effettuerà quest'oggi, martedì 28 maggio, alle ore 20 all'Hotel Cala di Volpe in Costa Smeralda.

Dove il Globe Soccer Awards in diretta tv

La cerimonia del Globe Soccer Award sarà trasmessa in diretta da Dazn e da Sky Sport.

Dove vedere il Globe Soccer Awards in streaming

Il Globe Soccer Awards sarà trasmesso anche dalle applicazioni Sky Go, Now e Dazn, previo abbonamento. Le applicazioni sono scaricabili su smartphone, tablet e pc.

Globe Soccer Awards, le star in lizza

Per il premio di Best Men’s Player, sono in lizza Salah, Foden, Haaland, Rodri e Bernardo Silva. . Tra i contendenti anche Kane, Mbappé e il suo compagno di Nazionale Antoine Griezmann, il prolifico attaccante del VFB Stuttgart Serhou Guirassy, la stella dell'Inter Lautaro Martinez e la coppia del Real Madrid Vinicius Jr e Bellingham, quest'ultimo anche nominato per il premio di Emerging Player. Per quest’ultimo premio, dedicato al miglior giocatore Under-21, Bellingham si troverà a competere con Lamine Yamal del Barcellona, che ha ricevuto il maggior numero di voti da parte del pubblico, e con Cole Palmer del Chelsea. Altri nomi in lista includono il compagno di squadra di Yamal, Pau Cubarsi, Eduardo Camavinga del Real Madrid, gli inglesi Rico Lewis e Kobbie Mainoo, Jamal Musiala del Bayern Monaco, il talento del Benfica Joao Neves e Warren Zaire-Emery del PSG.

Globe Soccer Awards, premiati anche i club

Dieci club provenienti da sei dei principali campionati europei sono in lizza per il titolo di Best Men’s Club, con il Real Madrid che è stato il più votato dai tifosi. Tra gli altri contendenti ci saranno anche Barcellona, Girona, Bayer Leverkusen, Atalanta, Inter, Arsenal, Manchester City, PSG e Sporting. Per quanto riguarda il Best Women’s Club, il voto pubblico ha favorito invece il Barcellona, con le vincitrici della Champions League che si uniscono a Lione, Real Madrid, Chelsea, Manchester City e AS Roma nella corsa al premio. Gli allenatori di nove dei dieci club in lizza per il titolo di Best Men’s Club sono anche candidati per il premio di Best Coach, con il voto pubblico che ha tra l’altro preferito Thiago Motta del Bologna – recentemente dimessosi dopo aver guidato il club alla qualificazione per la prossima UEFA Champions League – a Luis Enrique del PSG. Dopo aver portato la sua squadra al titolo della Bundesliga senza perdere una partita, è invece Xabi Alonso del Leverkusen ad aver attratto maggiormente il voto dei tifosi, imponendosi davanti a Carlo Ancelotti, Mikel Arteta, Simone Inzaghi e Rúben Amorim.

