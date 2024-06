Cafu: “Il Brasile non vincerà più i Mondiali se i giocatori continuano a fare una cosa”

Cafu contro la Premier: "Meglio che i calciatori brasiliani vadano in Liga"

Cafu è stato l'ultimo ad alzare la Coppa del Mondo per la Seleçao nel 2002 e non ha nascosto il timore di dover aspettare ancora molto per vincere ancora: "I media gli fanno il lavaggio del cervello ogni settimana dicendo che sono i migliori al mondo, ma non sono nemmeno vicini ad esserlo. Preferisco che vadano in Spagna perché hanno una mentalità migliore. Nella Liga non dicono dire bugie sui giocatori spagnoli perpromuoverli in mondo. Lì si parla di calcio".