Mondiale 2026, storico accordo tra Fifa e Bank of America

Storico e importante accordo per la FIFA in vista del Mondiale 2026 : l'ente del governo del calcio mondiale, presieduto da Gianni Infantino , ha infatti annunciato che Bank of America sarà l’Official Bank Sponsor del prossimo Mondiale maschile , che si giocherà in Canada, Messico e Stati Uniti nel 2026. Si tratta del più grande investimento sportivo che Bank of America abbia mai fatto nella sua storia.

Il presidente di Bank of America sull'accordo con la Fifa

“Il calcio connette il mondo come nessun altro sport – ha dichiarato Brian Moynihan, presidente e amministratore delegato di Bank of America -. La Coppa del Mondo FIFA 2026 è un’opportunità straordinaria per celebrare la ricerca dell’eccellenza e il modo in cui riusciamo a soddisfare i nostri clienti, i nostri compagni di squadra e la comunità che serviamo negli Stati Uniti e in tutto il mondo”.

Nell’ultimo decennio Bank of America si è concentrata sulla crescita responsabile, dai forti valori etici, e anche per questo motivo l’accordo appena raggiunto segna un’importante pietra miliare per la FIFA che, in quanto organizzazione senza scopo di lucro, reinveste le sue entrate in un’ampia gamma di programmi di sviluppo del calcio, fornendo fondi, infrastrutture e know-how alle associazioni affiliate (in Italia la FIGC) attraverso il FIFA Forward Development Programme e altre iniziative.

Intesa Fifa-Bank of America: il commento di Infantino

Se da un lato questa sponsorizzazione aiuterà la FIFA a continuare a servire il calcio in ogni angolo del mondo, dall’altro rappresenta una conferma dell’evoluzione culturale dell’organizzazione negli ultimi otto anni. Dopo la più grande crisi istituzionale nella storia della FIFA (durante la gestione di Sepp Blatter), Gianni Infantino è stato eletto Presidente nel febbraio 2016 e ha avviato l’attuazione di ampie riforme e passi concreti per riconquistare la reputazione della FIFA come istituzione credibile, che difende gli interessi del calcio in tutto il mondo (cambiamento culturale riconosciuto anche da diverse organizzazioni esterne, fra cui il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, che ha assegnato la somma di 201 milioni di dollari alla Fondazione FIFA come risarcimento per le perdite subite da FIFA, Concacaf e Conmebol in quanto vittime di decenni di schemi di corruzione nel mondo del calcio).

“Siamo estremamente entusiasti di accogliere Bank of America come sponsor globale della Coppa del Mondo – sono le parole di Gianni Infantino -. L’impegno di Bank of America nel coinvolgimento della comunità, sia a livello nazionale che globale, è in linea con i nostri obiettivi per il torneo”. Al Mondiale del 2026 parteciperanno 48 squadre, per un totale di 104 partite in 16 città.