Stadi Mondiali 2026, la lista completa: gara inaugurale all’Azteca

Importante annuncio da parte della FIFA che ha svelato gli stadi che ospiteranno le partite dei prossimi Mondiali. La massima competizione calcistica, come noto, si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada dall'11 giugno al 19 luglio 2026. La gara d'esordio si giocherà all'Azteca, impianto molto caro agli italiani per lo storico match giocato tra la nazionale azzurra e la Germania Ovest, terminato col punteggio di 4-3 per la squadra allenata da Ferruccio Valcareggi e passato alla storia come "la partita del secolo".