Nations League, Italia-Israele: ufficiale l'arbitro

Sarà Ricardo de Burgos Bengoetxea l'arbitro di Italia-Israele. Il direttore di gara spagnolo è stato scelto dal designatore Rosetti per la sfida valida per la quarta giornata del gruppo 2 della Lega A di Nations League, in programma lunedì 14 ottobre alle ore 20:45 al Bluenergy Stadium di Udine.