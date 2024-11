Del Piero e Ranieri, siparietto in tv: scoppiano a ridere. Poi parla della presidenza Figc

Del Piero fa chiarezza sulla presidenza Figc

Del Piero ha poi aggiunto: "Nessuna componente, nemmeno l'Assocalciatori, mi ha chiesto di fare il presidente della FIGC. Se non ti invitano non è che puoi presentarti, bisogna essere portati da qualcuno. A oggi non c'è nulla di concreto. Non mi sono alzato la mattina e ho detto: 'Mi candido'. Nessuno mi ha chiesto di ricoprire questo ruolo. Cosa potrei dire: se non ti invitano non puoi presentarti da solo. Qui a Sky sto benissimo. Sono una persona molto aperta. Mi piace ascoltare, parlare e informarmi. Mi informo su tutto. Eventualmente questa situazione dovrebbe essere presa con uno spirito diverso. Non potrei mai essere parte di una frangia contro l’altra. Non è da me. Non lavorerei contro qualcono, specialmente in FIGC. Per me la squadra è fondamentale. In questa situazione un uomo o una donna non cambia le cose. Servirebbe lo spirito di squadra".

Del Piero: "Bisognerebbe sedersi a un tavolo e capire le dinamiche"

Del Piero ha infine concluso: "Per la Nazionale abbiamo dato tutti l’anima. Ci ho vinto a fare Mondiale. Mettermi a fare casino... Non ci penso. Bisognerebbe sedersi a un tavolo e capire le dinamiche. Mi aspetto che dopo tutto questo parlare di presidenza. Mi aspetto di essere presidente del tavolo della Champions League!"