Ancelotti: "Io alla Roma? Ranieri è un amico, per ora penso solo al Real..."

ROMA - "Io alla Roma? Leggo e sento, ma non ci voglio assolutamete pensare, sto molto bene qua e lavoro per restarci il più a lungo possibile". Così l'allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, in merito alla possibilità che, dalla stagione 2025/26 possa sedere sulla panchina giallorossa. "Ranieri è un amico e sta facendo molto bene alla Roma, sono molto contento e legato al club giallorosso, non dimentico gli anni passati là da ragazzino", spiega Ancelotti ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport', su Rai Radio 1. "Ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare ed io sto bene qua e non voglio assolutamente pensare al mio futuro. Questo è il mio ultimo anno al Real? Il cerchio a Madrid non si chiude mai, quando si vince un titolo si pensa sempre al prossimo da vincere. Ed è un bene, questo mi tiene motivato". Ancelotti scarta per il momento anche l'idea di guidare la Nazionale: "Mi piace allenare tutti i giorni, è una cosa che non ho ancora preso in considerazione".