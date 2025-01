Nainggolan shock, dal Belgio: "Arrestato per traffico di cocaina"

"Radja Nainggolan è stato arrestato dalla polizia di Bruxelles nella mattinata di oggi, lunedì 27 gennaio"; è questa l'apertura dei principali siti di informazione in Belgio. Stando a quanto riportato dai media locali, Nainggolan, da poco tornato a giocare in Serie B nel suo paese, sarebbe coinvolto in un'indagine per traffico di droga. Questo è quanto si legge sulle maggiori testate: "L'arresto di Nainggolan fa parte di un'indagine più ampia sulla criminalità organizzata, incentrata sulla distribuzione di cocaina in Belgio. Al momento gli interrogatori sono ancora in corso". L'accusa sarebbe quella di traffico internazionale di stupefacenti. Nella mattinata sono state effettuate 30 perquisizioni tra Anversa e Bruxelles. Il procuratore Julien Moinil ha spiegato: "L'inchiesta si basa su presunti fatti di importazione di cocaina dall'America del Sud all'Europa attraverso il porto d'Anversa, e la distribuzione in Belgio". Nainggolan figura tra gli arrestati e "nel rispetto della presunzione di innocenza, non verranno fornite ulteriori informazioni".